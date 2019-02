Frankfurter Rentenmarkt gibt leicht nach

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag bis zum Mittag im Kurs leicht gefallen. Anfängliche Gewinne wurden abgegeben. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,06 Prozent auf 166,31 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug leicht auf 0,11 Prozent. In Südeuropa stiegen die Anleihekurse dagegen an.

Deutlich unter Druck gerieten britische Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger „Gilts“ stieg im Gegenzug um 0,035 Prozentpunkte auf 1,2 Prozent. Händler nannten zwei Gründe für den Renditeanstieg: Zum einen wurde auf Presseberichte verwiesen, wonach Premierministerin Theresa May eine Verschiebung des Ende März anstehenden Brexit erwägt. Zum anderen wurde auf Äußerungen des britischen Notenbankchefs Mark Carney verwiesen. Er stellte im britischen Parlament weitere Zinsanhebungen in Aussicht, soweit sich die britische Wirtschaft wie erwartet entwickle.

Im Nachmittagshandel stehen in den USA zum einen einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Darüber hinaus wird US-Notenbankchef Jerome Powell dem Senat in seiner halbjährlichen Anhörung Rede und Antwort stehen. Analysten erwarten, dass Powell den zuletzt signalisierten vorsichtigeren Kurs der Notenbank unterstreichen wird.