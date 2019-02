Kärntner bei Explosion in Betrieb verletzt

Grafenstein (APA) - Ein 26-jähriger Kärntner ist am Dienstag bei einer Explosion in einem Betrieb in Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) verletzt worden. Laut Polizei hatte der Mann das Getriebe einer Seiltrommel zerlegt und dabei Bremsenreiniger verwendet, um einen Kleber aufzulösen. Danach erhitzte er das Getriebegehäuse, wobei die Gase explodierten. Die Rettung brachte den Mann ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt.