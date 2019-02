Abbiegeassistenten - Land Kärnten will zehn bis 15 Lkw nachrüsten

Klagenfurt (APA) - Die Kärntner Landesregierung hat am Dienstag die Anschaffung von fünf neuen Lkw beschlossen. Sie sollen wie alle künftig neu anzuschaffenden mit Abbiegeassistenten ausgerüstet werden. Das gab Landesrat Martin Gruber (ÖVP) am Dienstag vor Journalisten bekannt. Zudem sollen zehn bis 15 Laster aus dem bestehenden Fuhrpark, die vorwiegend in Städten zum Einsatz kommen, aufgerüstet werden.

„Auf eine EU-Regelung zu warten ist mir zu wenig“, sagte Gruber zur Erklärung. Die Stadt Klagenfurt hatte bereits in der Vergangenheit angekündigt, Systeme zur Aufrüstung zu testen und auch Villach möchte Lkw mit Abbiegeassistenten. Laut einer Aussendung sollen bei der Abfallentsorgung, die gemeinsam mit dem steirischen Unternehmen Saubermacher erledigt wird, neue Lkw nur mehr mit Abbiegeassistent angeschafft werden. Die Mehrkosten belaufen sich demnach auf rund 2.000 Euro pro Fahrzeug. Für den bestehenden Fuhrpark werden Möglichkeiten geprüft.

Der Unfalltod eines Neunjährigen in Wien hatte eine breite Diskussion über Abbiegeassistenten an Lkw in Österreich entfacht. Sie sollen Unfälle verhindern können, weil sie den toten Winkel ausgleichen. Eine bundesweite Verpflichtung zum Einsatz von Abbiegeassistenten wird diskutiert.