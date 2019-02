Ehemaliges Mitglied der Sauerlandgruppe in der Türkei freigelassen

Istanbul/Köln (APA/dpa) - Ein ehemaliges Mitglied der islamistischen Sauerlandgruppe ist nach seiner Abschiebung aus Deutschland in die Türkei freigelassen worden.

Der Mann sei im Polizeipräsidium Istanbuls vernommen und dann auf freien Fuß gesetzt worden, weil er seine Strafe in Deutschland ja verbüßt habe, sagte sein Anwalt Michael Murat Sertsöz am Dienstag in Köln. Der Mann war Anfang Februar nach Verbüßung einer elfjährigen Freiheitsstrafe in die Türkei abgeschoben worden.

Die sogenannte Sauerlandgruppe hatte Terroranschläge auf Diskotheken, Flughäfen und US-Einrichtungen in Deutschland geplant. In einer Ferienwohnung im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) wollten die vier Mitglieder der Gruppe Sprengstoff herstellen und Bomben bauen. Im September 2007 wurden drei der vier Männer festgenommen. Der vierte wurde zwei Monate später in der Türkei gefasst und an Deutschland ausgeliefert.