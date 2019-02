US-Wohnungsneubau schrumpft

Washington (APA/Reuters) - Der US-Wohnungsmarkt schwächelt. Die Zahl der begonnenen Neubauten fiel im Dezember um 11,2 Prozent auf eine Jahresrate von 1,078 Millionen. Das ist der niedrigste Wert seit mehr als zwei Jahren, wie das Handelsministerium am Dienstag mitteilte.

Ökonomen hatten mit 1,25 Millionen gerechnet. Steigende Zinsen und höhere Preise dämpften zuletzt die Nachfrage. Die Zahl der Baugenehmigungen stagnierte am Jahresende nahezu bei 1,326 Millionen.

Einige Experten erwarten in den kommenden Monaten eine bessere Entwicklung. So sind die Hypothekenzinsen zuletzt wieder gesunken, während sich der Anstieg der Hauspreise verlangsamte. Bauunternehmer klagen jedoch über Fachkräftemangel sowie Zölle für Bauholz und andere wichtige Baustoffe, was die Kosten hoch treibt.