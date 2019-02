Auch Trump zu Gipfel in Hanoi eingetroffen

Hanoi (APA/dpa) - Auch US-Präsident Donald Trump ist zu seinem Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Hanoi eingetroffen. Trump landete am Dienstagabend um 20.54 Uhr (Ortszeit) in der vietnamesischen Hauptstadt.

Die US-Präsidentenmaschine Air Force One hatte auf dem Weg Tankstopps in Großbritannien und in Katar eingelegt und 20 Stunden für die Reise benötigt. Kim war bereits in der Früh mit seinem kugelsicheren grünen Sonderzug in Vietnam eingetroffen. Er hatte 66 Stunden für die rund 4.000 Kilometer lange Zugstrecke gebraucht.