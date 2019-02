Wiener Börse (Einheitswerte) - Uneinheitliche Tendenz

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Dienstag drei Kursgewinnern zwei -verlierer und fünf unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank Stämme mit 42.706 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren Burgenland Holding mit plus 4,23 Prozent auf 74,00 Euro (eine Aktie), K Industries mit plus 0,72 Prozent auf 56,00 Euro (468 Aktien) und Oberbank Stämme mit plus 0,21 Prozent auf 94,20 Euro (42.706 Aktien).

Die beiden Verlierer waren SW Umwelttechnik mit minus 1,05 Prozent auf 18,80 Euro (750 Aktien) und Manner mit minus 0,66 Prozent auf 75,00 Euro (19 Aktien).

Im direct market plus gaben Athos Immobilien 2,34 Prozent auf 41,80 Euro (250 Stück) nach. startup300 verloren 3,01 Prozent auf 8,05 Euro (1.571 Stück).