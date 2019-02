China ruft Trump und Kim zu Entgegenkommen auf

Peking/Hanoi (APA/dpa) - China hat sowohl US-Präsident Donald Trump als auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un aufgerufen, bei ihrem Gipfel in Hanoi aufeinander zuzugehen. Beide Parteien sollten „sich auf halbem Wege treffen und die angemessenen Besorgnisse des jeweils anderen in Betracht ziehen“, sagte der chinesische Außenamtssprecher Lu Kang am Dienstag vor der Presse in Peking.

China hoffe, dass das zweite Treffen der beiden Staatsmänner erfolgreich werde und weiter neue bedeutende Fortschritte in Richtung „Denuklearisierung“ sowie Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel gemacht würden. Nach Kim Jong-un ist am Dienstag auch US-Präsident Donald Trump in Hanoi eingetroffen. Trump landete um 20.54 Uhr (Ortszeit) in der vietnamesischen Hauptstadt.