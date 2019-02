Baumstamm rutschte in Scharnstein in Traktorkabine: Lenker verletzt

Scharnstein (APA) - Ein Baumstamm ist am Dienstag bei Forstarbeiten in Scharnstein (Bezirk Gmunden) über einen steilen Hang und durch das Fenster in die Kabine eines vorbeifahrenden Traktors gerutscht. Der Lenker wurde eingeklemmt. Wie die Feuerwehr Scharnstein berichtete, wurde der Verletzte befreit, mit einer Trage durch das unwegsame Gelände zum Rettungshubschrauber gebracht und ins Krankenhaus Kirchdorf geflogen.