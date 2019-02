Nordische WM: Ergebnisse 10 km Langlauf Damen - Stadlober Achte

Seefeld (APA) - Dienstag-Ergebnisse vom 10-km-Langlauf-Bewerb der Damen bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld:

1. Therese Johaug (NOR) 27:02,1 Minuten - 2. Frida Karlsson (SWE) +12,2 Sekunden - 3. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 35,6 - 4. Krista Parmakoski (FIN) 37,0 - 5. Nadine Fähndrich (SUI) 1:03,9 Min. - 6. Anastasia Sedowa (RUS) 1:04,9 - 7. Natalia Neprjajewa (RUS) 1:07,5 - 8. Teresa Stadlober (AUT) 1:07,9 - 9. Charlotte Kalla (SWE) 1:09,2 - 10. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR) 1:09,4. Weiter: 31. Lisa Unterweger (AUT) 2:20,9