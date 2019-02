Österreich holt sich kommende Woche 1,15 Mrd. Euro frisches Kapital

Wien (APA) - Die Republik Österreich wird sich am kommenden Dienstag wieder neues Kapital am Anleihenmarkt beschaffen. Geplant ist die Aufstockung zweier Bundesanleihen mit einem Emissionsvolumen von insgesamt 1,15 Mrd. Euro, gab die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) am Dienstag auf ihrer Website bekannt.

Zum einen wird die erst Ende Jänner 2019 frisch ausgegebene zehnjährige Anleihe mit einem Kupon von 0,50 Prozent aufgestockt. Damals waren fünf Milliarden Euro emittiert worden, die Anleihe war aber auf eine außergewöhnlich hohe Nachfrage gestoßen. Zum Schluss wiesen die Auftragsbücher einen Rekordwert von über 28 Mrd. Euro auf.

Zum anderen wird ein 30-jähriger Bond mit einer Rendite von 1,50 Prozent aufgestockt. Die Laufzeit endet am 20. Februar 2047.

