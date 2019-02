Nordische WM: Johaugs zweiter Streich 2 - Reaktionen Johaug, Karlsson

Seefeld (APA) - Therese Johaug sprach von einem besonders harten Rennen. „Ich habe mit mir selbst gekämpft. Es war schwierig mit der Hitze und der schwierigen Strecke. Ich bin froh, dass ich Frida Karlsson noch geschlagen habe“, sagte die Weltmeisterin, die für die sechste norwegische Goldene im siebenten Langlauf-Rennen der WM gesorgt hatte.

Von Karlsson werde man in Zukunft noch viel hören, ergänzte Johaug. „Es ist cool, dass sich eine junge Läuferin so stark präsentiert.“ Die angesprochene Schwedin war überwältigt. „Ich kann es nicht glauben, was da passiert ist. Silber bedeutet mir sehr viel.“

ÖSV-Läuferin Lisa Unterweger war mit ihrem Rennen auf Rang 31 zufrieden. „Es ist schwer, wenn man mit Nummer zwei startet, das Ganze einzuschätzen. Sicher sage ich mir, Top 30 wäre super gewesen, aber es war wichtig zu sehen, dass ich eine super Zeit laufen kann“, meinte die Steirerin.