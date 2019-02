Hilfe gegen den Terror: Deutschland sagt Burkina Faso 46 Millionen zu

Ouagadougou (APA/dpa) - Deutschland baut die Hilfe für das vom islamistischen Terror erschütterte Burkina Faso weiter aus. Außenminister Heiko Maas sagte am Dienstag bei seinem Besuch in dem armen westafrikanischen Land 46 Millionen Euro für die Stabilisierung der von Terrorismus und Kriminalität besonders betroffenen Regionen zu.

Zwei Drittel der Summe (30 Millionen Euro) sollen für die Verbesserung der Lebensverhältnisse verwendet werden, um dem Terror den Nährboden zu entziehen. 16 Millionen Euro fließen in den Sicherheitssektor, unter anderem für Polizeiausbildung und Grenzsicherung.

Maas bezeichnete Burkina Faso als „Schlüsselland“ für die Stabilität in der gesamten Region. Die Hilfe solle dafür sorgen, dass die Menschen eine Perspektive bekommen und damit weniger anfällig für Extremismus und Kriminalität werden.

Seit drei Jahren terrorisieren Islamisten vor allem den an Mali und Niger grenzenden Norden des Landes. Seit 2016 wurden mehr als 200 Anschläge gezählt. Der Terror hat auch die Hauptstadt Ouagadougou erreicht. Vor einem Jahr kamen rund 30 Menschen ums Leben, als Terroristen die französische Botschaft, das französische Kulturinstitut und das Hauptquartier angriffen. Mehr als 80.000 Menschen sind inzwischen innerhalb des Landes auf der Flucht.

Burkina Faso hat sich bereits 2014 mit vier anderen Ländern der Sahelzone südlich der Sahara zur sogenannten G5 zusammengeschlossen, um den Terror zu bekämpfen. Die EU unterstützt die Allianz, Deutschland hat dafür in den Jahren 2017 und 2018 28 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die G5 ist dabei, eine Eingreiftruppe mit 5000 Soldaten für den Kampf gegen die Dschihadisten aufzubauen.

Am Mittwoch und Donnerstag besucht Maas mit Mali ein weiteres G5-Land. Dort sind knapp 1000 deutsche Soldaten zur Ausbildung der malischen Armee und im Rahmen einer UN-Friedensmission stationiert. Das von der deutschen Bundeswehr geführte EU-Trainingscamp in Koulikoro nahe der Hauptstadt Bamako wurde am Sonntag von Terroristen angegriffen.