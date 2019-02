Intendanz im Wiener Musikverein - Verhandlungen mit Stephan Pauly

Wien (APA) - Die Frage des Nachfolgers von Thomas Angyan als Intendant des Wiener Musikvereins kommt offenbar einer Lösung näher. Man stehe gegenwärtig in Verhandlungen mit Stephan Pauly, gegenwärtig Intendant und Geschäftsführer der Alten Oper Frankfurt, gab der Präsident der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Johannes Stockert, Dienstagabend in einer Aussendung bekannt.

Angyan hatte Ende November 2018 angekündigt, seinen am 30. Juni 2020 endenden Vertrag nach 32 Jahren in der Funktion nicht mehr zu verlängern. Es gehöre „zu den Aufgaben des Direktoriums der Gesellschaft der Musikfreunde einen neuen Intendanten zu bestellen“, hieß es. „Im Zuge eines dazu eingeleiteten Auswahlverfahrens werden gegenwärtig Verhandlungen mit Dr. Stephan Pauly, Intendant und Geschäftsführer der Alten Oper Frankfurt, geführt. Dr. Stephan Pauly war 2002 bis 2012 künstlerischer Leiter und kaufmännischer Geschäftsführer der internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg und bekleidet seit 2012 die Funktion bei der Alten Oper Frankfurt.“