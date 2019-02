Nordische WM: ÖSV-Damen gewannen Silber im Skisprung-Teambewerb

Seefeld (APA) - Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig, Chiara Hölzl und Jacqueline Seifriedsberger haben am Dienstag bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld für die vierte österreichische Medaille gesorgt. Die ÖSV-Damen landeten im Skisprung-Teambewerb an der zweiten Stelle, der Rückstand auf Sieger Deutschland betrug 18,6 Punkte.

Bronze ging bei der Premiere des Mannschafts-Events an die Norwegerinnen, die 22 Zähler hinter den Deutschen lagen. Die heimischen Skisprung-Damen holten ihre insgesamt vierte WM-Medaille, davor hatten es in Einzel-Konkurrenzen Iraschko-Stolz 2011 als Weltmeisterin und 2015 als Dritte sowie Seifriedsberger 2013 als Dritte aufs Podest geschafft.

Iraschko-Stolz zeigte sich von Platz zwei begeistert. „Ich habe eine Riesenfreude, wir haben alle eine starke Leistung gebracht“, sagte die Steirerin nach der zweiten Skisprung-Medaille für Österreich bei dieser WM. Zuvor hatte das ÖSV-Herren-Team ebenfalls Silber geholt. „Wir haben es den Herren nachgemacht. Das ist ein super Tag für das Damen-Skispringen und für Österreich“, erklärte Iraschko-Stolz im ORF.

Die nächste Chance auf Edelmetall bietet sich für die Skispringerinnen schon am Mittwoch im Einzel-Bewerb. Am Samstag steigt noch der Mixed-Teambewerb.