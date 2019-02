Europas Leitbörsen drehen vor Börsenschluss ins Plus

Frankfurt am Main (APA) - Nach einem schwachen Börsenstart drehten die europäischen Leitbörsen am Dienstag am Nachmittag nach US-Konjunkturdaten noch ins Plus. Der Euro-Stoxx-50 schloss um 9,31 Einheiten oder 0,28 Prozent höher auf 3.289,32 Zähler.

Unterstützung lieferten Konjunkturdaten. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Daten zum US-Häusermarkt enttäuschten hingegen.

Auch die Stimmung der französischen Verbraucher hellte sich im Februar überraschend auf. Das Verbrauchervertrauen stieg um 3 Punkte auf 95 Punkte, teilte das Statistikamt Insee in Paris mit. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert von 92 Punkten prognostiziert. Daneben scheint die Konsumlaune deutscher Verbraucher ungebrochen gut zu sein, wie Daten der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) für März nahelegten.

Bei den Einzelwerten dämpften in London die Papiere von AstraZeneca ihre Kursverluste auf minus 0,3 Prozent ein. Der britisch-schwedische Pharmakonzern kann einen wichtigen Erfolg in einer zulassungsrelevanten Studie mit seinem Krebsmittel Lynparza vorweisen.

Die französischen Aktien von PSA Peugeot verloren rund drei Prozent. Der Autokonzern will die Marke Peugeot in den USA und Kanada auf den Markt bringen. Der Markteintritt sei bis 2026 geplant, sagte PSA-Konzernchef Carlos Tavares in Paris.

Spitzenreiter im Euro-Stoxx-50 waren die Aktien von BASF. In Frankfurt stiegen die Papiere des weltgrößten Chemiekonzerns um 4,28 Prozent. Trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr will BASF etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Händlern zufolge sorgte aber vor allem der Ausblick der Ludwigshafener für Optimismus - insbesondere die erwartete leichte Erholung des Geschäfts in der Automobilindustrie.

Auf der Verliererseite standen überwiegen Aktien der Telekommunikationskonzerne. So verloren Telefonica um 1,36 Prozent und Orange SA um 0,92 Prozent sowie Deutsche Telekom um 0,58 Prozent.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.019,47 -0,69 -0,02 3.020,16 Frankfurt DAX 11.540,79 35,40 0,31 11.505,39 London FT-SE-100 7.151,12 -32,62 -0,45 7.183,74 Paris CAC-40 5.238,72 6,87 0,13 5.231,85 Zürich SPI 11.047,79 61,07 0,56 10.986,72 Mailand FTSEMIB 20.459,59 22,63 0,11 20.436,96 Madrid IBEX-35 9.227,20 22,90 0,25 9.204,30 Amsterdam AEX 543,18 0,66 0,12 542,52 Brüssel BEL-20 3.604,80 17,28 0,48 3.587,52 Stockholm SX Gesamt 1.583,95 -2,60 -0,16 1.586,55 Europa Euro-Stoxx-5 3.289,32 9,31 0,28 3.280,01

Euro-Stoxx 361,86 0,72 0,20 361,14 ~

