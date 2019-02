Unbekannte brachen in Sportgeschäft in Tirol ein

Söll (APA) - Vorerst unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in ein Sportgeschäft in Söll im Bezirk Kufstein eingebrochen. Wie die Exekutive berichtete, stahlen sie hochwertige Kleidung und Sportgeräte in Höhe eines vierstelligen Eurobetrages. Die Polizei ersuchte um Hinweise.