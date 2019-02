Zürcher Börse weiter im Aufwärtstrend

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag erneut im Plus beendet. Der Leitindex SMI konnte seine Gewinne am Nachmittag immer weiter ausbauen, und der breite SPI überstieg das Allzeithoch vom Jänner 2018. Auch andere wichtige europäische Börsen, an denen es über weite Strecken abwärts gegangen war, legten am Schluss dank positiver Impulse aus den USA zu.

An der Wall Street dämmte der Dow Jones nach Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und nach Konjunkturdaten seine Anfangsverluste sichtbar ein. Vor dem Bankenausschuss des US-Senats sprach Powell von günstigen Wachstumsaussichten. Zudem hatte sich die Stimmung der US-Konsumenten im Februar deutlicher als erwartet aufgehellt.

Außerdem scheint ein chaotischer Brexit etwas unwahrscheinlicher geworden zu sein, und auch die scheinbare Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit bot weiteren Rückenwind. Die britische Premierministerin Theresa May hatte im Londoner Parlament gesagt, dass sie eine Verschiebung des Brexits nicht mehr grundsätzlich ablehne. In Sachen Handelskonflikte wird aber auch gewarnt, dass es keine „echten“ Fortschritte gebe und vermeintlich guten Nachrichten sehr stark überinterpretiert würden. Angesichts des guten Laufs seit Jahresbeginn könnte nun bald ein Punkt erreicht sein, in dem die Ignoranz gegenüber negativen Entwicklungen ende, sagte ein Marktteilnehmer.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann am Schluss 0,67 Prozent auf 9461,21 Punkte. Eine gute Stunde vorher wurde ein neues 52-Wochen-Hoch bei 9.481,45 Punkten markiert. Zum Rekordhoch fehlen indes noch 155 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte am Dienstag um 0,75 Prozent auf 1460,17 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,56 Prozent auf 11 047,79 Punkte.

An die Spitze konnten sich die Luxusgüterwerte Richemont und Swatch (je +2,0 Prozent) vorarbeiten. Ihre Kurse legten weiter zu, nachdem es bereits am Montag angesichts der Aussicht auf ein möglicherweise baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China kräftig aufwärts gegangen war. Die Kauflust chinesischer Konsumenten ist für die Luxusgüterbranche entscheidend.

Im Handel werden bei beiden Aktien noch länger anhaltende Käufe von Großanlegern erwartet, die für Luxusgüteraktien allmählich wieder zu haben seien, wie es am Dienstag hieß. Die Kursverläufe der beiden Titel sind im laufenden Jahr allerdings sehr unterschiedlich: Richemont legten um 22 Prozent zu, Swatch lediglich um 4,6 Prozent. Swatch hat unterdessen laut einem Medienbericht eine Beschwerde vor einem US-Gericht gegen Samsung eingereicht wegen nachgeahmter Ziffernblätter.

Weitere zyklische Aktien wie LafargeHolcim (+2,0 Prozent) und Dufry (+1,8 Prozent) gewannen am Dienstag ordentlich hinzu. Für die Titel von LafargeHolcim nahm die Credit Suisse mit „Outperform“ die Bewertung der Aktien wieder auf.

Clariant (+1,2 Prozent) waren im Zuge eines nicht ganz so düsteren Ausblicks beim Rivalen BASF gesucht. Händler sprachen von einer Mischung aus Anlage- und Deckungskäufen. Swiss Life (+1,0 Prozent) legten nach soliden Jahreszahlen am Schluss doch klar zu.

Roche (+0,9 Prozent) konnten sich erholen, nachdem die Schwergewichte den Markt am Mittwoch nach der Ankündigung der milliardenschweren Übernahme des US-Genspezialisten Spark Therapeutics noch eher belastet hatten. Novartis (+0,4 Prozent) und Nestlé (+0,2 Prozent) legten ebenfalls etwas zu.

