Seefeld (APA) - Reaktionen zum Skisprung-Teambewerb der Damen am Dienstag in Seefeld (via ORF):

Peter Schröcksnadel (ÖSV-Präsident): „Es war spannender als bei den Herren. Es war knapper. Dass war Topsport, man kann nicht sagen, das Niveau war schwächer. Es freut mich, dass wir das gemacht haben.“