Angebote für insolvente deutsche Airline Germania

Frankfurt (APA/Reuters) - Für die insolvente deutsche Fluggesellschaft Germania liegen nach Aussagen des Insolvenzverwalters Rüdiger Wienberg zwei Gebote vor. Für das gesamte Unternehmen gebe es zudem einen dritten Interessenten. Andere Investoren wollten Teile von Germania übernehmen. Er verhandle mit beiden Gruppen, sagte Wienberg.

Am vergangenen Dienstag hatte die Schweizer Germania Flug AG, an der die deutsche insolvente Germania zu 40 Prozent beteiligt war, mitgeteilt, sie sei seit Mitte Februar zu 100 Prozent in Schweizer Händen. Der Flugbetrieb sei nun für ein Jahr sichergestellt.