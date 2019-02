Ski alpin: Mittwoch-Training für Damen-Abfahrt in Sotschi abgesagt

Rosa Khutor (APA) - Der für Mittwoch angesetzte erste Trainingslauf für die alpine Weltcup-Abfahrt der Damen in Sotschi ist abgesagt worden. Wie am Dienstag bekannt wurde, war die Wetterprognose schlecht, auch die Pistenbedingungen würden ein Training nicht zulassen. In Sotschi finden Samstag und Sonntag eine Abfahrt und ein Super-G statt. Trainingsläufe sind auch am Donnerstag und Freitag angesetzt.