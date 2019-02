US-Börsen im Verlauf weiter leichter, Tesla-Aktien drehen ins Plus

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörsen haben am Dienstag im Verlauf weiterhin Verluste vorgewiesen. Unter anderem würden Investoren frische Zahlen wie jene von Home Depot verdauen, sagten Börsenbeobachter.

Gegen 19.05 Uhr notierte der Dow Jones mit einem leichten Kursminus von 14,85 Zählern oder 0,06 Prozent bei 26.077,10 Punkten. Der S&P-500 Index lag 2,07 Punkte oder 0,07 Prozent im Minus bei 2.794,04 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gab um 14,26 Zähler oder 0,19 Prozent nach auf 7.540,20 Einheiten.

Neue Konjunkturdaten aus den USA fielen indes gemischt aus: Der Häusermarkt zeigt sich weiterhin schwächer, wie der unerwartet heftige Rückgang der Baubeginne im Dezember belegte. Die Stimmung der US-Verbraucher aber hatte sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Das entsprechende Barometer stieg um 9,7 auf 131,4 Punkte, wie das Forschungsinstitut Conference Board zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte.

US-Notenbankchef Jerome Powell zeigt sich angesichts gemischter Makrodaten weiterhin abwartend. Die Fed werde bei ihren Entscheidungen zu weiteren Zinsschritten „geduldig“ vorgehen, sagte Powell heute bei seiner halbjährlichen Anhörung im Bankenausschuss des US-Senats.

Unter den Einzelwerten waren im Dow Jones die Anteilsscheine von Home Depot schwach. Sie sackten nach Veröffentlichung frischer Zahlen um zwei Prozent ab, da der US-Baumarktkonzern seine eigenen Ziele nicht erreicht habe, sagten Experten. Auch dass ein Ergebnisrekord erreicht wurde, reichte Anlegern wohl nicht.

Eine skeptische Studie über Caterpillar setzte auch der Aktie des Baumaschinenherstellers zu. Die Titel büßten 2,6 Prozent ein, nachdem die Schweizer Großbank UBS nun den Verkauf des Papiers empfiehlt. Analyst Steven Fisher erwartet, dass 2019 ein Großteil der Endmärkte von Caterpillar den Höhepunkt erreichen wird, was im Jahr darauf für Druck auf die Umsätze und Margen sorgen sollte. Dies sei im aktuellen Kurs noch nicht eingepreist.

Ebenfalls im Zentrum standen Tesla. Die US-Börsenaufsicht SEC wirft dem Tesla-Gründer Elon Musk vor, gegen die Auflagen eines Vergleichs nach umstrittenen Twitter-Botschaften verstoßen zu haben. Sie beantragte am Montag bei einem Richter, Musk der Missachtung des Gerichts für schuldig zu befinden. Das Papier war jedoch nach anfänglichen Verlusten am Dienstag im Verlauf in die Gewinnzone gedreht und wurde zuletzt mit plus 0,2 Prozent gehandelt.

