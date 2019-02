Frankfurt am Main/Wien (APA) - Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Nachdem die Papiere von Sanochemia am Vortag deutlich nach oben gesprungen waren, kamen sie am heutigen Handelstag zurück und gaben 12,75 Prozent ab. Indes gewannen die Anteilsscheine der Petro Welt 4,25 Prozent.

~ Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 5,40 0,22 4,25 5,18 10.019 Fabasoft 14,55 0,15 1,04 14,40 3.758 S&T 21,78 -0,12 -0,55 21,90 107.622 Sanochemia 1,78 -0,26 -12,75 2,04 66.328 ~

~ ISIN DE0008469008 ~ APA607 2019-02-26/19:37