Tischtennis: SG Stockerau im Finale der Superliga

Stockerau (APA) - Bundesliga-Tabellenführer SG Stockerau hat den Einzug ins Finale der Tischtennis-Superliga geschafft. Die Niederösterreicher setzten sich am Dienstag gegen Österreichs U23-Team mit 6:4 durch. Das erste Halbfinal-Duell am Montag hatte Stockerau bereits mit 6:1 für sich entschieden. In den Endspielen wartet nun Celldömölk (HUN) oder Varazdin (CRO) auf die Stockerauer.