US-Anleihen tendieren gut behauptet

New York (APA/dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Enttäuschende Daten vom Immobilienmarkt sorgten für Auftrieb. Der Häusermarkt hatte im Dezember weiter Anzeichen von Schwäche gezeigt. Im Monatsvergleich waren die Baubeginne überraschend so stark wie seit einem halben Jahr nicht mehr gefallen.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 100 1/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,484 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,448 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 6/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,639 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren zogen um 11/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte an. Sie rentierten mit 3,009 Prozent.