Israels Ministerpräsident Netanyahu trifft Kremlchef Putin in Moskau

Moskau (APA/dpa) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu trifft am Mittwoch in Moskau Kremlchef Wladimir Putin zu Gesprächen unter anderem über die Lage in Syrien. Es gehe bei dem Meinungsaustausch um die Situation im Nahen Osten allgemein, darunter auch die der Palästinenser, teilte der Kreml vor dem Treffen mit. „Es ist geplant, aktuelle Fragen der bilateralen Zusammenarbeit zu erörtern“, hieß es.

Im Vordergrund stehen demnach Fragen der wirtschaftlichen und humanitären Kooperation. Das Treffen war zunächst für den vergangenen Donnerstag angesetzt gewesen, dann aber von israelischer Seite vertagt worden - wegen innenpolitischen Drucks vor der Parlamentswahl am 9. April. Netanyahu dürfte in Moskau wohl erreichen wollen, dass Russland seinen Einfluss nutzt und den Iran als Israels Erzfeind im Syrien-Konflikt im Zaum hält.

Russland, der Iran und die Türkei haben ein Dreier-Format für eine Lösung des Syrienkonflikts ins Leben gerufen. Dabei unterstützen Russland und der Iran anders als die Türkei den syrischen Machthaber Bashar al-Assad.