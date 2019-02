USA wollen Resolution zur Lage in Venezuela im UN-Sicherheitsrat

Caracas/New York (APA/AFP) - Die USA streben noch in dieser Woche eine Resolution des UN-Sicherheitsrats zur Lage in Venezuela an. „Wir werden diese Woche eine Resolution haben, die mit Sicherheit zur Einfuhr humanitärer Hilfe nach Venezuela aufruft“, sagte der US-Sondergesandte für Venezuela, Elliott Abrams, vor einer Sitzung des Gremiums am Dienstag in New York. Er kündigte einen entsprechenden Entwurf an.

Am Samstag war eine Kraftprobe zwischen Venezuelas Regierung und Opposition um Hilfslieferungen aus dem Ausland eskaliert. An der Grenze zu Brasilien wurden nach jüngsten Angaben vier Menschen bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften getötet. Auch an der Grenze zu Kolumbien gab es Gewalt, Hunderte Menschen wurden verletzt. Der Plan von Venezuelas selbst ernanntem Übergangspräsidenten Juan Guaidó, gegen den Willen von Präsident Nicolás Maduro Hilfsgüter über die Grenzen zu bringen, scheiterte am Widerstand regierungstreuer Sicherheitskräfte.

