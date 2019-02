Nigerias Staatschef Buhari gewinnt Präsidentschaftswahl

Abuja (APA/AFP) - Bei der Präsidentschaftswahl in Nigeria ist Amtsinhaber Muhammadu Buhari offenbar wiedergewählt worden. Buhari hatte am Dienstag mehr als vier Millionen Stimmen Vorsprung vor seinem Herausforderer Atiku Abubakar, wie offizielle Zahlen zeigten. Der Vorsprung ist uneinholbar, weil nur noch in einem Bundesstaat das Ergebnis ausstand.