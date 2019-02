Bolsonaro würdigte Ex-Diktatoren Paraguays und Brasiliens

Brasilia (APA/AFP) - Brasiliens ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro hat frühere Militärdiktatoren seines Landes und des Nachbarlandes Paraguay gewürdigt. Bei einer Veranstaltung am brasilianisch-paraguayischen Riesenstaudamm Itaipú würdigte der Staatschef am Dienstag unter anderem Paraguays langjährigen Machthaber Alfredo Stroessner.

Ohne diesen wäre der Bau des Wasserkraftwerks nicht möglich gewesen, sagte Bolsonaro. Er wolle Stroessner, der Paraguay von 1954 bis 1989 mit eiserner Hand regierte, dafür „ehren“.

In seiner Lobrede führte Bolsonaro auch eine Reihe von brasilianischen Generälen auf, die das Land in der Zeit der Militärherrschaft von 1964 bis 1985 regierten. Bolsonaro hat in der Vergangenheit immer wieder seine Sympathie für die Militärdiktatur bekundet.

Itaipú ist eines der größten Wasserkraftwerke der Welt. Die Turbinen an dem an der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay gelegenen Staudamm haben eine Kapazität von insgesamt 14.000 Megawatt.