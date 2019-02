Innsbruck (APA) - Der designierte Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer stellt sich am Samstag (2. März) der Wahl zum Landesvorsitzenden. Über 400 ordentliche Delegierte meldeten sich bis dato für den Parteitag im Innsbrucker Haus der Musik an. Die Partei rechnete mit über 450 Besuchern. Von der Bundespartei hat sich Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda angesagt, Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wird hingegen fernbleiben.

Das Verhältnis zwischen Dornauer und der SPÖ-Chefin ist derzeit etwas unterkühlt. Und daran dürfte sich offenbar auch so schnell nichts ändern. Rendi-Wagner hatte Dornauer nach dessen als sexistisch gewerteten „Horizontal-Sager“ in Richtung der grünen Landesrätin Gabriele Fischer im Tiroler Landtag bis auf Weiteres für alle Bundesparteigremien gesperrt und signalisiert, dabei bleiben zu wollen. Der Tiroler SPÖ-Vorsitzende drängte jedoch im Vorfeld des Landesparteitages gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“ (Montag-Ausgabe) auf ein Ende dieser Sanktion, sollte er gestärkt aus dem Parteitag hervorgehen.

Die Voraussetzungen dafür waren nicht schlecht. Schließlich meldete sich bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist kein Gegenkandidat. Zudem war für kommenden Montag (übrigens Dornauers 36. Geburtstag, Anm.) jene Klubsitzung avisiert, bei der er dann (als gewählter Vorsitzender) auch den Klubvorsitz im Landtag von seiner Vorgängerin Elisabeth Blanik übernehmen soll.

Während sich Vertreter der Bundespartei - bis auf Drozda - rarmachen dürften, kann Dornauer am Parteitag auf die Unterstützung des dann frisch gekürten burgenländischen Landeshauptmannes, Hans Peter Doskozil (SPÖ), zählen. Doskozil, der Dornauer via „Kurier“ den Rücken gestärkt und dessen Wiederaufnahme in die Bundesgremien gefordert hatte, wird nach Drozda Grußworte an die Tiroler Genossen richten.

Neben Dornauers Kür zum Vorsitzenden werden auch die übrigen Mitglieder des Landesparteivorstandes und ein neuer Landesgeschäftsführer am ordentlichen Landesparteitag gewählt. Für Letzteres schlug der Landesparteivorstand den bisherigen Stellvertreter in der Geschäftsführung, Lukas Matt, vor.

Dornauer wurde am 4. März 1983 geboren. Der studierte Politikwissenschafter sitzt seit 2010 im Sellrainer Gemeinderat. Bei der Gemeinderatswahl 2016 eroberte er den Bürgermeistersessel, im selben Jahr wurde er stv. Landesparteivorsitzender. 2018 zog er als Abgeordneter in den Tiroler Landtag ein. Mitte November übernahm er die Agenden von seiner Vorgängerin Elisabeth Blanik als geschäftsführender Parteichef.

~ WEB http://www.spoe.at ~ APA018 2019-02-27/05:00