Geschichte des Ankommens: „Ein fesches Dirndl“ von Zdenka Becker

Wien/St. Pölten (APA) - Das Ankommen in einem Land, das zur Heimat wird, und das Ankommen bei sich selbst: Darum geht es im neuen, deutlich autobiografisch gefärbten Roman „Ein fesches Dirndl“ der slowakisch-österreichischen Schriftstellerin Zdenka Becker, der morgen, Donnerstag, in der Alten Schmiede in Wien präsentiert wird.

Die Protagonistin Bea Burger, offenbar Alter Ego der Autorin, zieht Mitte der 70er-Jahre aus der damals noch kommunistischen Slowakei nach Österreich - nicht als politischer Flüchtling, sondern der Liebe wegen. Doch trotz privaten Sonnenscheins ist das Leben nicht ganz einfach: Zunächst ohne Sprachkenntnisse, im Kampf gegen Vorurteile, Bürokratie und diverse psychosomatische Beschwerden sowie im Bemühen um berufliche und gesellschaftliche Anerkennung braucht es nicht weniger als 40 Jahre, um sich schließlich doch als angekommen zu erleben.

Der Titel des Buches mag etwas vorschnell in eine falsche Richtung weisen, und so sieht sich die Autorin mittlerweile zur Klarstellung u.a. auf Facebook veranlasst: „Mein neues Buch hat nichts mit der Trachtenromantik und Alpen-Rock-Konzerten zu tun.“ Vielmehr sei der Titel „eine Metapher“ für geglückte Integration als langer, sensibler Prozess, erklärte Becker vor Kurzem in einem ORF-Interview über den Stellenwert dieses Kleidungsstücks in ihrem Leben, das sie erstmals vor wenigen Jahren bei einer Trachtenhochzeit mit echtem Vergnügen getragen habe.

Das Buch kommt insgesamt erstaunlich leichtfüßig daher. Das beflügelt die Lektüre. Mit lakonisch-nüchterner Beobachtungsgabe und detailreichem Erinnerungsvermögen ausgestattet, gelingen Becker immer wieder reizvolle Szenen und Dialoge sowie hübsch formulierte Passagen, etwa im Zusammenhang mit der komplizierten Nostrifizierung slowakischer Abschlüsse: „Nach österreichischem Recht bleibe ich eine ungebildete Frau, ein Niemand ohne Matura und Studium - und so wurde ich Journalistin.“

Dabei blieb es ganz und gar nicht: Es folgten weitere Tätigkeiten, u.a. als Dolmetscherin und schließlich Schriftstellerin (u.a. wurde Becker 2014 mit dem Würdigungspreis des Landes Niederösterreich für Literatur ausgezeichnet). „Ich schreibe in einer fremden Sprache, die für mich zur zweiten Haut geworden ist“, schreibt Bea alias Zdenka in ihrem Text „Hautnah“ in der Mitte des Buches. Gelegentliche Rückblenden in die Familiengeschichte erweisen sich als informative zeitgeschichtliche Exkurse, die auch vor der Vertreibung der Sudetendeutschen und daraus resultierenden nachhaltigen Animositäten nicht Halt machen. Auch die Situation slowakischer Altenpflegerinnen oder die organisierte Bettelei werden thematisiert. Als Sprachlehrerin für Flüchtlinge macht Bea schließlich Anderen Mut. Sehr anschaulich gelingen die Berichte aus dem anspruchsvollen Unterrichtsalltag mit traumatisierten Menschen und deren meist komplizierter Lebenssituation.

Ob das Buch vom Verlag in der Krimi-Reihe namens „Spannung“ richtig verortet wurde, sei dahingestellt. Erlebnisreich und lebendig liest sich „Ein fesches Dirndl“ allemal. Und vor allem: Die Empfindung des Fremdseins ist doch noch dem „wunderbaren Gefühl“ gewichen, „hier zu Hause zu sein“. Insofern ein wichtiges Buch, das aus eigener Lebenserfahrung optimistische Perspektiven zur Gegenwart beisteuert.

(S E R V I C E - Zdenka Becker: „Ein fesches Dirndl“, Gmeiner-Verlag, 280 Seiten, 20,60 Euro, ISBN . Buchpräsentationen u.a.: 28.2., 19.00 Uhr, Alte Schmiede Wien; 13.3., 18.00 Uhr, Slowakisches Institut Wien; 21.3., 19.00 Uhr, Stadtmuseum St. Pölten; 28.3., 18.00 Uhr, NÖ Landesbibliothek St. Pölten)