Trump hofft auf Erfolg bei Gipfel mit Kim

Hanoi (APA/dpa/Reuters) - US-Präsident Donald Trump hofft auf einen Erfolg seines Spitzentreffens mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Vietnam. „Hoffentlich wird es erfolgreich sein“, sagte Trump bei einem Arbeitsessen mit dem vietnamesischen Ministerpräsidenten Nguyen Xuan Phuc am Mittwoch in Hanoi. „Wir werden sehen, was passiert.“

Trump lobte die rasante wirtschaftliche Entwicklung Vietnams als vorbildlich. Sollte Kim sein Atomwaffen- und Raketenarsenal abrüsten, könne auch Nordkorea zu „einer großen Wirtschaftsmacht“ werden, sagte er. Phuc wünschte Trump Erfolg bei dem zweitägigen Gipfel mit Kim.

Außerdem begrüßte Trump die jüngsten Geschäftsabschlüsse des südostasiatischen Landes. Zuvor bestellten die vietnamesischen Fluggesellschaften VietJet und Bamboo Airways beim US-Flugzeugbauer Boeing 110 Maschinen im Gesamtwert von mehr als 15 Milliarden Dollar. Trump äußert sich zugleich erfreut, dass das Handelsdefizit der USA mit Vietnam zurückgehe.

Zuvor hatte Trump bei einem Treffen mit dem vietnamesischen Präsidenten Nguyen Phu Trong gesagt, er hoffe, dass „großartige Dinge“ bei dem „sehr wichtigen Gipfel“ mit Kim geschehen würden.

Der US-Präsident dankte Vietnam für die Ausrichtung des mit Spannung erwarteten Treffens. Die erste Zusammenkunft von Trump und Kim in der vietnamesischen Hauptstadt ist nach Angaben des Weißen Hauses für Mittwochabend um 18.30 Uhr (Ortszeit/12.30 Uhr MEZ) geplant.