Monsanto-Übernahme treibt Bayer-Ergebnis an

Leverkusen (APA/Reuters) - Die Übernahme von Monsanto hat Bayer zum Jahresende Schub gegeben. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) stieg im vierten Quartal um knapp 16 Prozent auf 2,065 Mrd. Euro, wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte. Bayer profitierte im Agrargeschäft vor allem von der Übernahme des US-Saatgutriesen, die zu einem deutlichen Anstieg des Ergebnisses von fast 79 Prozent in dem Bereich beitrug.

Dagegen machten der deutsche Konzern im Pharmageschäft keine großen Sprünge; das Ergebnis legte dort um 2,5 Prozent zu. Unter dem Strich fiel ein Verlust von gut 3,9 Mrd. (Vorjahreszeitraum: plus 148 Mio.) Euro an, wozu vor allem Abschreibungen auf Marken im Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten beitrugen. Bayer setzte im Schlussquartal 11,06 Mrd. Euro um, ein Plus von fast 29 Prozent.

Für 2019 rechnet Bayer mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von etwa vier Prozent auf rund 46 Mrd. Euro und einem Zuwachs des bereinigten Betriebsgewinns auf rund 12,2 Milliarden.

