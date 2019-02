Stefan Kaineder kandidiert als Grüner Landessprecher in OÖ

Linz (APA) - Stefan Kaineder kandidiert wie erwartet für die Funktion des Grünen Landessprechers in Oberösterreich. Dienstagabend machte er das via Facebook offiziell. Ob es einen Gegenkandidaten geben wird, entscheidet sich bis 1. März. Die derzeitige Parteichefin Maria Buchmayr will nicht mehr antreten.

Derzeit ist keine Konkurrenz für Kaineder, der auch frisch gebackener stellvertretender Bundessprecher ist, absehbar. In der Partei wurde immer wieder betont, man wolle eine Kampfabstimmung bei der Wahl am 6. April verhindern. Allerdings muss man bei den Grünen stets auf Überraschungen gefasst sein.

„Ich bin bereit an der Spitze der Grünen Bewegung für Oberösterreich Verantwortung zu übernehmen“, sagt Kaineder in dem Facebook-Video. Darin macht er auch seinen zentralen Schwerpunkt klar: Klimaschutz. Er schildert die Wetterextreme der vergangenen Monaten und betont: „Unser Planet steuert auf den Kollaps zu und ich frage mich: ‚Wie lange wollen wir noch zuschauen?“.

