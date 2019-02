Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Wien (APA) - Heimische Experten erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Mittwoch mit leichterer Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund 19 Punkte unter dem Schluss-Stand vom Dienstag (3.019,47) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.960,00 und 3.030,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.975,00 Punkten aus.

Die Vorgaben von den Übersee-Börsen fallen gemischt aus. Die US-Börsen gingen mit leichten Verlusten aus dem Handel. Unterdessen würden asiatische Märkte honorieren, dass sich der Fed-Chef Powell für eine „geduldige“ Zinspolitik ausgesprochen habe, schreibt der Helaba-Experte Christian Schmidt.

Bei den Einzelwerten richtet sich der Blick auf die Aktien von Wienerberger. Der weltgrößte Ziegelhersteller steigerte 2018 seinen Nettogewinn um acht Prozent auf 133,5 Mio. Euro. Am Vortag waren die Papier mit minus 0,97 Prozent auf 20,48 Euro aus dem Handel gegangen.

Am Dienstag hatte der ATX um moderate 0,02 Prozent schwächer bei 3.019,47 Punkten geschlossen. Der Flughafen Wien hat nach vorläufigen Zahlen Umsatz und Gewinn 2018 deutlich gesteigert und erwartet heuer weiteres starkes Wachstum bei den Passagieren und beim Gewinn. Basis des Erfolgs 2018 sei der Passagierrekord - erstmals wurden 27 Mio. Passagiere in Wien abgefertigt, wie das ATX-Unternehmen mitteilte. Die Aktien des heimischen Airports schlossen um 2,28 Prozent höher bei 35,90 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

~ Schoeller-Bleckmann +3,98% 70,55 Euro Verbund +2,59% 41,98 Euro Flughafen Wien +2,28% 35,90 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

~ Agrana -4,15% 17,56 Euro Semperit -4,02% 12,40 Euro FACC -2,13% 13,80 Euro ~

