Nordische WM: Factbox Langlauf - Damen-Staffel

Seefeld (APA) - Factbox zum Damen-WM-Bewerb in der Skilanglauf-Staffel (4 x 5 km) in Seefeld am Donnerstag (13.00 Uhr):

Keine ÖSV-Beteiligung

WM-Ergebnis 2017 in Lahti: 1. Norwegen (Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Marit Björgen) - 2. Schweden (Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson, Stina Nilsson) - 3. Finnland (Aino-Kaisa Saarinen, Kerttu Niskanen, Laura Mononen, Krista Pärmäkoski). Österreich nicht vertreten.

Olympia-Ergebnis 2018 in Pyeongchang: 1. Norwegen (Ingvild Flugstad Östberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga, Marit Björgen) - 2. Schweden (Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson, Stina Nilsson) - 3. OA Russland (Natalia Neprjajewa, Julia Belorukowa, Anastassija Sedowa, Anna Netschajewskaja). Österreich nicht vertreten.