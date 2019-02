Duo wollte in der Stadt Salzburg Taxifahrer ausrauben

Salzburg (APA) - Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend im Salzburger Stadtteil Lehen versucht, einen Taxilenker zu überfallen. Die Männer waren kurz nach 20.30 Uhr in der Nähe der Rechten Glanzeile in das Fahrzeug gestiegen und bedrohten den Fahrer mit einer Schusswaffe, informierte eine Polizeisprecherin die APA.

Was danach genau geschah, wollte die Polizei am Mittwoch aus kriminaltaktischen Gründen nicht sagen. Auf jeden Fall stieg das Duo wieder aus dem Taxi aus und machte sich ohne Beute aus dem Staub. Die Ermittlungen laufen in Richtung versuchten schweren Raubes, so die Sprecherin.