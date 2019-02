Italienisches Modelabel Fay will mit Austro-Designer in Asien wachsen

Rom (APA) - Das zur börsennotierten italienischen Modegruppe Tod‘s gehörende Modelabel Fay will mithilfe seines Wiener Kreativchefs Arthur Arbesser international wachsen. Das Unternehmen will vor allem in China und im asiatischen Raum zulegen, aber auch seine Position auf dem italienischen Markt konsolidieren, berichtete Vize-Verwaltungsratspräsident der Tod‘s SpA, Andrea Della Valle.

„Dank des neuen Kurses mit Arthur Arbesser wollen wir uns weitere ausländische Märkte erschließen. Wir haben einen guten Neustart auch in Deutschland und in ganz Mitteleuropa geschafft“, berichtete Della Valle nach Angaben der Mailänder Wirtschaftszeitung „Milano e Finanza“ (Mittwochausgabe).

Tod‘s will auch in Asien wachsen, vor allem in China. „Ab der nächsten Saison starten wir mit einem Retail-Plan in Asien“, erklärte Della Valle. Arbesser hat bei der Mailänder Modewoche am Samstag die letzte Fay-Kollektion vorgestellt. Das Label hatte Della Valle vor 30 Jahren in den USA erworben. Der Wiener Designer ist seit September 2017 Kreativchef bei Fay.