Börse Tokio schließt im Plus

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht zugelegt. Ansonsten gab es in Asien an den wichtigen Leitbörsen keine klare Tendenz. Wachsende Spannungen zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan haben am Mittwoch an den Finanzmärkten für etwas Verunsicherung gesorgt.

Der Leitindex Nikkei-225 schloss mit plus 107,12 Punkten oder 0,50 Prozent bei 21.556,51 Zählern. 139 Kursgewinnern standen 81 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 5 Titel. Der breiter gefasste Topix Index gewann um 3,22 Punkte oder 0,20 Prozent auf 1.620,42 Einheiten.

Am Mittwoch haben pakistanische Kampfflugzeuge zwei indische Flugzeuge abgeschossen und damit die Spannungen in der Region Kaschmir weiter befeuert - eigenen Angaben zufolge wurden die Flugzuge „im pakistanischen Luftraum“ abgeschossen. In Asien steht darüber das Gipfeltreffen des US-Präsidenten Donald Trump und des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un im Zentrum der Aufmerksamkeit. Mehr als 60 Jahre nach dem Koreakrieg wäre eine Friedenserklärung ein erster, symbolischer Schritt auf dem Weg zu einem Friedensvertrag.

An der Börse in Tokio gab es moderate Zuwächse bei den Pharmawerten Eisai und Takeda mit mehr als jeweils plus zwei Prozent. Ebenfalls klar fester zeigten sich Werte aus der Baubranche - Shimizu stiegen um 2,82 Prozent und Taisei um mehr als 3 Prozent.

Die stärksten Gewinner des Tages waren Papiere des Chemiekonzerns Showa Denko mit einem Plus von 6,01 Prozent sowie Aktien des Einzelhandelsriesen Familiymart mit mehr als 5 Prozent Plus.

Der Entertainmentkonzern Sony gibt sein Smartphone-Geschäft trotz zuletzt noch einmal deutlich gesunkener Verkaufszahlen nicht auf. Sony hatte zuletzt sein neues Flaggschiff-Smartphonemodell Xperia 1 vorgestellt. „Wir bleiben im Smartphone-Markt engagiert“, sagte der Chef der Mobilfunk-Sparte des Konzerns, Mitsuya Kishida. An der Börse gab es ein Plus von knapp einem Prozent.

