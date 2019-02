Tirol gibt EUSALP-Vorsitz an die Lombardei ab

Mailand (APA) - Tirol übergibt am Donnerstag den Vorsitz der alpinen Makroregion EUSALP an die Lombardei. Eine Feier ist am Donnerstag in Mailand geplant, bei der der lombardische Präsident Attilio Fontana den Vorsitz von seinem Tiroler Amtskollegen Günther Platter (ÖVP) erhält, der 2018 die Funktion des EUSALP-Vorsitzenden bekleidet hat.

Auch der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher wird an der Feier in Mailand teilnehmen. Durch die EUSALP erhalte Südtirol die Möglichkeit, mit einer lauten Stimme in Brüssel zu sprechen, vor allem bei gemeinsamen Themen wie Verkehr, Energie oder Risikomanagement bei Naturkatastrophen, betonte der Landeshauptmann.

Die Lombardei will sich vor allem für die Förderung junger Unternehmer und von Tourismus im Alpenraum einsetzen. Auch mit dem Thema nachhaltiger Infrastrukturen und Innovation will sich die lombardische Präsidentschaft laut Präsidenten Fontana auseinandersetzen.

An der EU-Alpenstrategie EUSALP sind sieben Staaten und 48 Alpenregionen beteiligt. EUSALP ist federführend für Themen wie Klima, Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit. In den Regionen, für die EUSALP Strategien entwickeln will, leben 80 Mio. Menschen.