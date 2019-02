BAWAG - RCB bestätigt Kaufempfehlung „Buy“ und Kurziel bei 46 Euro

Wien (APA) - Im Hinblick auf die Zahlenvorlage für das vierte Quartal der BAWAG haben die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) ihr Votum für die Aktien der heimischen Bank mit „Buy“ bestätigt. Das Kursziel wurde ebenfalls bei 46 Euro beibehalten.

Analyst Stefan Maxian sieht in den Ergebnissen des Schlussquartals keine großen Überraschungen. Der Trend der Neun-Monats-Zahlen würde sich fortsetzen, hieß es weiter. Noch sei es zu früh die im Raum stehende Steuersenkung in Österreich einzukalkulieren. Allerdings würde die BAWAG erheblich von der Steuerreform profitieren, stellt Maxian in Aussicht.

Am Mittwochvormittag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,16 Prozent bei 38,56 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

