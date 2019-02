BÖRSENFLASH - Wienerberger fallen von ATX-Spitze ans Schlusslicht

Wien (APA) - Die Wienerberger-Aktien sind nach starker Zahlenvorlage am Dienstag in die Verlustzone gedreht. Während die Titel des Baustoffkonzerns zum Handelsauftakt noch an der ATX-Spitze platzierten, verloren sie am späten Vormittag satte 2,64 Prozent auf 19,94 Euro. Damit bilden sie das Schlusslicht der heimischen Kurstafel.

Anleger dürften die Chance für Gewinnmitnahmen geltend gemacht haben. Denn trotz der heutigen Kursverluste liegen die Anteilsscheine für heuer noch über neun Prozent im Plus. Ende 2018 standen sie noch bei 17,40 Euro und legten seitdem kontinuierlich zu. Mitte Februar standen sie sogar bei 21,48 Euro - so hoch wie seit Oktober 2018 nicht mehr.

Der weltgrößte Zieglekonzern steigerte 2018 seinen Nettogewinn um acht Prozent auf 133,5 Mio. Euro. Die Verkaufserlöse kletterten um 6 Prozent auf 3,31 Mrd. Euro.

Zudem wuchs der Gewinn je Aktie (EPS) um 9 Prozent von 1,05 auf 1,15 Euro. Die Dividendenausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr soll nun um 70 Prozent von 30 auf 50 Cent je Aktie hinaufgeschraubt werden.

