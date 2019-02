Nordische WM: Factbox Skispringen Normalschanze Herren

Seefeld (APA) - Factbox zum WM-Normalschanzenbewerb der Skispringer am Freitag (16.00 Uhr) in Seefeld:

Toni-Seelos-Schanze (HS 109 m), Schanzenrekord: 114,5 m Marjan Jelenko (SLO) 2010

ÖSV-Teilnehmer (5): noch offen

WM-Ergebnis 2017 in Lahti: 1. Stefan Kraft (AUT) - 2. Andreas Wellinger (GER) - 3. Markus Eisenbichler (GER). Weiter: 6. Michael Hayböck (AUT) - 12. Manuel Fettner (AUT) - 24. Gregor Schlierenzauer (AUT)

Olympia-Ergebnis 2018 in Pyeongchang: 1. Andreas Wellinger (GER) - 2. Johann Andre Forfang (NOR) - 3. Robert Johansson (NOR). Weiter: 13. Stefan Kraft (AUT) - 17. Michael Hayböck (AUT) - 22. Gregor Schlierenzauer (AUT) - 23. Manuel Fettner (AUT)