Dealer beim Kaisermühlendamm in Wien geschnappt

Wien (APA) - Der Wiener Polizei ist am Dienstag beim Kaisermühlendamm in der Donaustadt ein Drogendealer ins Netz gegangen. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) erwischten den 21-Jährigen auf frischer Tat. In der Wohnung des Mannes, der aus Niger stammt, wurden 30 Gramm Heroin, drei Portionskugeln Kokain, anderes Suchtgift sowie mehrere 100 Euro Bargeld entdeckt.

Der 21-Jährige wurde festgenommen. Die Polizei vermutet, dass er mit Komplizen zusammengearbeitet hat.