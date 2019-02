Rohstoffe (11.15) - Brent-Ölpreis hält Vortagesgewinne

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Mittwochvormittag seine moderaten Vortagesgewinne gehalten. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.15 Uhr in London bei 65,70 Dollar je Barrel (159 Liter).

Am Dienstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 65,21 Dollar. Damit hat er seit Jahresbeginn über 22 Prozent zugelegt. In der vergangenen Woche war der Brentpreis auf fast 64 Dollar gefallen.

Marktteilnehmer verwiesen auf neue Daten zu den amerikanischen Lagerbeständen. Nach Angaben des American Petroleum Institute (API) vom Dienstagabend sind sowohl die Rohölvorräte als auch die Benzinbestände in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Im Handelsverlauf wird die US-Regierung ihre wöchentlichen Daten bekanntgeben.

Unterdessen hat die große US-Börse CME technische Probleme behoben, die in der Nacht auf Mittwoch zu einem stundenlangen Ausfall bestimmter Handelsbereiche geführt haben. Betroffen war auch der Handel mit Terminkontrakten auf Rohöl.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag auf 64,08 Dollar pro Barrel gefallen. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 65,38 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich weiter über der Markte von 1.300 Dollar. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.326,67 Dollar (nach 1.329,27 Dollar am Dienstag) gehandelt.