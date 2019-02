Frankfurt am Main (APA) - Die Zinssätze am Euro-Geldmarkt lauteten am Mittwochvormittag wie folgt:

~ --- 1 Monat 3 Monate 1 Jahr Euro -0,450 – -0,350 -0,380 – -0,280 -0,180 – -0,080 US-Dollar 2,415 – 2,665 2,515 – 2,765 2,755 – 3,005 Pfund 0,620 – 0,820 0,730 – 0,930 1,070 – 1,270 Sfr -0,865 – -0,715 -0,775 – -0,625 -0,615 – -0,465 Yen -0,430 – -0,280 -0,310 – -0,160 -0,215 – -0,015 ~