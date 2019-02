Strauss und Ortner halten nun 45 Prozent an UBM

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA223 vom 27.02.2019 müssen Titel und Text umformuliert werden, um klarzustellen, dass Strauss und Ortner nur einen Teil ihrer UBM-Anteile syndiziert haben. --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Die Investoren Karl-Heinz Strauss und Klaus Ortner halten nun 45 Prozent am Immobilienentwickler UBM - dabei 38,8 Prozent in einem Syndikat. Die beiden und die IGO Development, die IGO Industries, die Prospero Holding, die Prospero Privatstiftung und die SuP Beteiligungs GmbH haben 3.365.288 der 7.472.180 Stimmrechte (45,04 Prozent). Ein kleiner Zukauf hat zuletzt eine Pflichtmitteilung ausgelöst.

~ ISIN AT0000815402 WEB http://www.ubm.at ~ APA262 2019-02-27/12:16