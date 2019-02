Wiener Börse (Mittag) - Wienerberger fallen nach Zahlen über 3%

Wien (APA) - In einem schwachen europäischen Börsenumfeld hat die Wiener Börse am Mittwoch zu Mittag etwas nachgegeben. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.011,37 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 8,1 Punkten bzw. 0,27 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,62 Prozent, FTSE-100/London -0,81 Prozent und CAC-40/Paris -0,30 Prozent.

Weiterhin bleibt Brexit ein Thema an den europäischen Börsen. Das britische Parlament stimmt am Abend nach Börsenschluss über die weiteren Schritte beim EU-Austritt ab. Premierministerin Theresa May muss trotz Zugeständnissen mit Abstimmungsniederlagen rechnen.

Konjunkturdaten aus der Eurozone lieferten kaum Impulse. So hat sich die Wirtschaftsstimmung im gemeinsamen Währungsraum nicht so stark eingetrübt wie erwartet. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,2 Punkte auf 106,1 Zähler. Es ist allerdings der achte Rückgang in Folge und der tiefste Stand seit November 2016. Hingegen hat sich das Wachstum der Geldmenge im Jänner stärker abgeschwächt, als erwartet.

Bei den Einzelwerten rückten Wienerberger mit einer starken Zahlenvorlage ins Rampenlicht. Während die Titel des Baustoffkonzerns zum Handelsauftakt noch an der ATX-Spitze platziert hatten, verloren sie zu Mittag über drei Prozent auf 19,86 Euro. Damit bilden sie das Schlusslicht der heimischen Kurstafel. Die Dividendenausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr soll um 70 Prozent von 30 auf 50 Cent je Aktie hinaufgeschraubt werden.

Daneben waren Analysten-Einschätzungen ein Blick wert. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) revidierten ihr Kursziel für die Polytec-Aktie von 12,0 Euro auf 9,5 Euro nach unten. Die neutrale Anlageempfehlung „hold“ für die Titel des Autozulieferers wurde gleichzeitig bestätigt. Der RCB-Experte Markus Remis verwies auf erneut nach unten gesetzten Erwartungen. Die Polytec-Aktien sackten zu Mittag um 2,77 Prozent auf 8,43 Euro ab.

Auch die BAWAG-Titel verloren 0,26 Prozent auf 38,52 Euro. Die RCB hatte ihr Votum für die Aktien der heimischen Bank mit „Buy“ bestätigt und das Kursziel bei 46 Euro beibehalten.

Auf die Gewinnerseite schafften es nur wenige Aktien. So stiegen Erste Group um 0,77 Prozent. Am morgigen Donnerstag legt die Bank Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 vor.

Außerdem stemmten sich die Aktien von voestalpine gegen den schwachen Branchentrend. Die Werte der Stahlschmiede stiegen um 0,48 Prozent. Zwar war die europäische Stahlproduktion zuletzt rückläufig aber in China sei die Produktion Anfang Februar um rund 11 Prozent gestiegen, schreiben die Experten der Commerzbank.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.024,55 Punkten, das Tagestief lag gegen 10.10 Uhr bei 3.005,22 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,30 Prozent tiefer bei 1.521,43 Punkten. Im prime market zeigten sich acht Titel mit höheren Kursen, 27 mit tieferen und keiner unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 647.140 (Vortag: 874.537) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 16,11 (23,03) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 64.532 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 1,75 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA269 2019-02-27/12:22