Karfreitag - Doskozil spricht sich für einen Feiertag aus

Eisenstadt (APA) - Hans Peter Doskozil (SPÖ), der am Donnerstag zum burgenländischen Landeshauptmann gewählt wird, spricht sich für einen Karfreitag als Feiertag aus. Hier sei „kein Kniefall vor der Industrie und vor der Wirtschaft zu machen“, sondern „im Sinne dieses Erkenntnisses (des EuGH Anm.), im Sinne auch unserer Traditionen, unserer religiösen Traditionen“ ein Feiertag einzurichten, meinte er am Mittwoch.

Für Doskozil sei es „zumindest sehr ungewohnt, wie die Regierung hier in dieser Thematik agiert“. „Faktum ist auf jeden Fall, dass der Karfreitag der höchste Feiertag der evangelischen Christen ist, dass man das auch respektieren sollte, dass durch dieses Erkenntnis klar gesagt worden ist, dass es keine Ungleichbehandlung geben darf“, hielt er fest. Für ihn wäre „der logischste Schritt - auch in Anlehnung an das Erkenntnis, in Anlehnung dessen, was der Karfreitag für die evangelischen Christen bedeutet, dass das ein Feiertag für alle ist und wird“.