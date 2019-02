Trump und Kim begannen zweites Gipfeltreffen

Hanoi (APA/Reuters) - Gut acht Monate nach ihrem ersten Gipfel sind US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un am Mittwoch in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi erneut zusammengekommen. Das Treffen soll zwei Tage dauern. Zunächst ist nach US-Angaben zunächst ein kurzes Einzelgespräch geplant, danach soll es ein Abendessen in Begleitung von Gästen und Dolmetschern geben.

Trump und Kim begrüßten einander in einem Hotel in Hanoi. Zunächst ist ein etwa 20-minütiges Gespräch unter vier Augen vorgesehen, danach ein Abendessen in größerem Kreis mit Ministern und Beratern. Kurz vor seinem Treffen mit Kim kündigte Trump per Twitter an, sie würden sehr hart für ein atomwaffenfreies Korea arbeiten. Dann könne man Nordkorea auch zu einem wirtschaftlichen Kraftzentrum machen.

Trump hatte sich zuversichtlich gezeigt. Er freue sich auf die Beratungen am Abend (Ortszeit). Kim wolle etwas Großartiges tun, erklärte der US-Präsident.